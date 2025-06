Nach Reformen: „Stau“ vor Innsbrucker Wohnungsamt

Der angebliche oder tatsächliche Wohnungsnotstand in Innsbruck: Seit Übersiedlung des städtischen Amtes für Wohnungsvergabe ist er so sichtbar wie nie zuvor. Vor kurzem bildete sich in den Räumlichkeiten in der Bürgerstraße eine Warteschlange, die bis auf den Gehsteig reichte und sich dort weiter meterweit fortsetzte.

Dreifache Umstellung: Neuer Ort, neue Vergabe, neue Plattform

Der Stau ist offenbar eine Folge einer größeren „Systemumstellung“ im Innsbrucker Wohnungswesen: Einerseits wurden die Vergabekriterien gelockert, was den Kreis der Antragsberechtigten erweiterte. Andererseits wurde eine Vergabeplattform im Internet ins Leben gerufen, das die Vergabe schneller und transparenter gestalten soll und mit weniger Bürokratie auskommt. So können sich beispielsweise Interessenten aktiv eine passende Wohnung aussuchen, anstatt diese wie bisher vom Amt zugewiesen zu bekommen.