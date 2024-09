Teurer Auszug aus Rathaus: Baustelle Vergabeamt

Angesichts der in Innsbruck herrschenden Wohnungsknappheit kommt dem Referat Wohnungsvergabe eine besondere Bedeutung zu. Derzeit ist es im 2. Stock des alten Rathauses beim Stiegenaufgang Fallmerayerstraße untergebracht. Aufgrund von Personalzuwachs, eines laut Stadtsenatsunterlage „erheblichen Anstiegs des Parteienverkehrs“ und einer unbefriedigenden Raumsituation begab sich die Stadt auf die Suche nach einem Ausweichquartier – und wurde in der Bürgerstraße in einem Gebäude fündig, das Ex-Bürgermeister und Alt-LH Herwig van Staa bzw. seit 2016 seiner Tochter gehört. Knapp 400 Quadratmeter mietet die Stadt dort an für monatlich 5120 Euro (inkl. BK, ohne Heizung). Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen bei einem Kündigungsverzicht auf 20 Jahre. Die ersten drei Jahre muss nichts bezahlt werden.