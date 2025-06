Jäger: „Ich sollte meine Wildtiere ausrotten!“

Seit 50 Jahren hegt und pflegt ein steirischer Jäger (80) das Wild in seinem rund 632 Hektar großen Jagdgebiet in Bairisch Kölldorf. „Ich bin ein Tierliebhaber, schaue meinen Tieren am liebsten zu und kenne sie in- und auswendig. Ich bin kein schießwütiger Mensch, sondern erlege das, was notwendig ist“, sagt der leidenschaftliche Waidmann.