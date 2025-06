Luchse geraten in Gefahr: Es braucht jetzt Taten

Bessere Vernetzung der Lebensräume

Auch in den Nördlichen Kalkalpen – einem potenziellen Luchs-Paradies – fristen nur sieben Einzeltiere ein Dasein im Schatten der Bäume. Doch es gibt auch einen Hoffnungsschimmer: Wie berichtet, weckt eine Sichtung im Höllental neue Zuversicht. Hier könnte sich, so Experten, ein kleiner Brückenkopf für die scheue Katzenart etablieren. „Mit gezielten Bestandsstützungen und besserer Vernetzung der Lebensräume könnten wir den Luchs retten“, so Christina Lassnig-Wlad von den Bundesforsten. „Linking Lynx“ heißt ein internationales Projekt, das genau das will: Europas Luchspopulationen verbinden – von den Alpen bis zu den Karpaten. Denn was der Luchs ebenso braucht, ist menschliche Toleranz, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Geduld.