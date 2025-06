Krautwaschl: „So, wie es war, wird es nie mehr“

Was sagt man jemandem, der angesichts dieses Leids mit Gott hadert?

Zu hadern ist voll in Ordnung. Sogar Jesus hat mit Gott gehadert. Wir sind Menschen mit freiem Willen, und der freie Wille ermöglicht viel Schönes, aber auch viel Grausames. Bei uns, in der Ukraine, im Nahen Osten und an -zig anderen Orten unserer Welt. Gott aber will das Leben – und daher sind wir eingeladen, mit unseren Mitteln, mit dem, was jetzt möglich und sinnvoll ist, zu helfen.