Schildkröten aus Amerika werden zur Plage

Dabei handelt es sich um die Amerikanische Gelbwangenschmuckschildkröte, die bis zu 75 Jahre alt werden kann. „Sie frisst alles auf, was ihr in den Weg kommt, ist ein Fisch- und Fleischfresser – Frösche, Kröten, Lurch-Eier, Salamander sind ihre Beute. Ihr Feind – der Alligator – lebt aber nur in Amerika.“