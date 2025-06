Dank Drohnen: Verein rettete bereits 134 „Bambis“

Suche beginnt in den frühen Morgenstunden

Gestartet wird in den frühen Morgenstunden. „Um 5 Uhr legen wir los; so früh, weil wir die Tiere mittels Wärmebildkamera suchen. Zu späterer Stunde hat sich der Boden erwärmt, das Kitz wäre schwerer zu erkennen“, erklärt Pempel. So konnten die freiwilligen Helfer binnen nur einem Tag schon insgesamt 53 Rehkitze in der Region retten!