Reitsport-Knall: Aus nach Millionen-Investitionen!

Auffallend: Morbitzer erklärte das Ende von Reitsport-Ebelsberg nur einen Tag, nachdem er von der Stadt die Bewilligung für ein ab dem kommenden Jahr am Linzer Urfahranermarktgelände geplantes Reitsport-Spektakel erhalten hatte. „Auch dort kann ich die in den letzten Jahren für Ebelsberg erworbenen Böden verwenden – und gleiches gilt bei geplanten Turnieren in Wien-Schönbrunn und der Slowakei“, will der ehemalige Olympiareiter, der auch stets die hohe Umwegrentabilität seiner Turniere betont hatte, von Fehl-Investitionen seitens der öffentlichen Hand nichts wissen.