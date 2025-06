„Tische umlegen und dahinter verbarrikadieren“

Übrigens: Jede Schule muss außerdem über ein Krisenteam verfügen, das aus dem Direktor und bei Bedarf weiteren Lehrern besteht. Sie müssen die Einsatzkräfte unterstützen und mit den Eltern kommunizieren. Der Schulleiter des Stiftergymnasiums in Linz tat das am Tag des Amoklaufs in Graz sehr menschlich. Er schickte seinen Schülern eine Nachricht mit den folgenden Worten: „Fassungslos denken wir an die Opfer. Nehmt Euch Zeit und sprecht je nach Euren Bedürfnissen miteinander.“