„Eigene Lieder zu schreiben ist wie eine Therapie“

Denn die Musik hat den Niederösterreicher von Kindheit an fasziniert. Mit acht Jahren schrieb er sein erstes Lied, vor einem Jahr kam seine Single „Dreamer“ auf den Markt. Seitdem ist viel passiert: Nach dem Zivildienst ging es ans große Songwriting. „Ich habe drei Monate lang nur geschrieben“, so ARRIE. In dieser Zeit war er oft im Studio, hat viele neue Leute aus der Branche kennengelernt und mit einigen auch zusammengearbeitet. „Ich habe extrem viel dazugelernt und mit neuen Einflüssen meinen Horizont erweitert“, so der 20-Jährige.