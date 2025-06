Im Wahlkampf stieg antimuslimischer Rassismus

Bereits in den vergangenen Jahren hätten Wahlkämpfe Auswirkungen auf den Alltag von Muslimen gehabt, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Report. Dieser setzt sich aus bei der Stelle direkt gemeldeten „Offline-Fällen“ sowie aus Online-Vorfällen zusammen, die im Rahmen eines systematischen Monitorings erfasst wurden. Allerdings ist von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen. „Ziel unserer Dokumentation ist es, Tendenzen sichtbar zu machen – denn jeder einzelne Fall ist einer zu viel“, so die Dokustelle.