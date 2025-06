Zwei Edelweiß für Kulinarik auf Pottschacher Hütte

Krenthaller hat die Hütte im März 2024 übernommen. „Ich war immer schon in der Gastro tätig, bis auf die letzten acht Jahre“, erzählt sie. In dieser Zeit arbeitete sie in der Kinderbetreuung. „Doch mein Herz hat weiter für die Gastronomie geschlagen“, erklärt sie ihre Rückkehr aus Wien in den Bezirk Neunkirchen und auf die gemütliche Berghütte auf 914 Meter Seehöhe. Und sie hat die Übernahme der „PoHü“, wie die Hütte liebevoll von ihren Stammgästen genannt wird, noch keine Sekunde bereut. Wenn man sich die Speisekarte ansieht, weiß man, warum die Gäste gerne zum Rasten und zum Essen kommen.