Bloom lässt sich für 12.000 € das Blut reinigen!

Neuer „Fluch der Karibik“-Film?

Passend dazu teaserte Orlando Bloom letzte Woche in der Sendung „This Morning“ an, dass ein neuer „Fluch der Karibik“-Film mit ihm („getting the band back together“) möglich sei. Seit dem letzten Film, „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ (2017), sind immerhin acht Jahre vergangen. Berühmt wurde Orlando als Legolas in „Der Herr der Ringe“, bevor er als Will Turner in der „Fluch der Karibik“-Reihe durchstartete.