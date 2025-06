Verlobungsgerüchte um Adoptivtochter von Brad Pitt

Hallt bald schon die Hochzeitsglocke im Hause Jolie? Während Papa Brad Pitt (61) in Mexiko-Stadt mit neuem Buzz-Cut und im fliederfarbenen Anzug seinen neuen Film „F1“ präsentierte, zog seine Adoptivtochter Zahara Jolie (20) in Los Angeles die Aufmerksamkeit auf sich – mit einem verdächtig funkelnden Ring am Finger!