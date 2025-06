Diese ÖFB-Stars sind in der Transfer-Warteschleife

Mit dem Heimspiel gegen Zypern in Linz setzt Österreich am 6. September seinen Weg in der am Ende hoffentlich erfolgreichen WM-Qualifikation fort. Der eine oder andere Kicker wird da von seinem neuen Klub anreisen. Bei einigen Teamspielern ist die Zukunft aktuell ungewiss, vor allem betrifft es jene, deren Vertrag ausläuft. Wie bei Marko Arnautovic, dessen Arbeitspapier bei Inter Mailand nur noch bis 30. Juni datiert ist: „Meine Zeit bei Inter ist vorbei“, bestätigte der 36-Jährige zuletzt.