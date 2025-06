Hinter den Bergen ging es klar bergab

Die Violetten haben das große Saisonziel mit dem Aufstieg in die 2. Liga erreicht. Über die Spielzeit leisteten sich Rene Zia und Co. die wenigsten Schwächephasen und stehen am Ende hochverdient auf dem ersten Platz. Mit dem Kapitän, Mittelfeld-Nebenmann Marinko Sorda, Alexander Schwaighofer und Innenverteidiger Denis Kahrimanovic landeten auch vier Austrianer im „Krone“-Team des Jahres.