Japaner fliegt bei Bullen durch den Medizincheck

Bundesliga-Vizemeister Salzburg wollte nach Sota Kitano in diesem Sommer noch einen zweiten Japaner verpflichten. Kento Shiogai hätte eigentlich vom niederländischen Erstligisten Nijmegen in die Mozartstadt wechseln sollen. Der 20-jährige Stürmer war sogar schon in Salzburg. Doch den Medizincheck bestand er nicht!