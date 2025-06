Neuer „Co“ der Eisbullen kennt bereits seinen Chef

Maglio war zuletzt drei Saisonen lang Associated Coach der Vancouver Giants in der WHL und dockt nun erstmals in Europa an. „Ich freue mich sehr, zum EC Red Bull Salzburg zu kommen, der auf eine lange Geschichte der Entwicklung von Spielern und Erfolgen zurückblicken kann. Dies ist eine aufregende Gelegenheit für mich, in einer Weltklasse-Organisation mit engagierten Mitarbeitern zu arbeiten“, zitiert der Klub den neuen Co in einer Aussendung.