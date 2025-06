In Stadt wird Anteil der Autos langsam weniger

Der Stau-Wahnsinn des Wochenendes war phasenweise auch in der Stadt Salzburg zu spüren. Langfristig nimmt die Zahl der Autos in der Stadt aber offenbar schon ab. Laut dem am Dienstag präsentierten „Mobilitätsbericht 2025“ ist der Anteil des motorisierten Individualverkehrs am gesamten Verkehr von 2018 auf 2022 von 44 auf 37 Prozent gesunken. Spürbare Zuwächse gab es sowohl beim Rad- als auch beim Fußgängerverkehr.