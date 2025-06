Salzburgerin geprellt: Wer kennt diesen Mann?

In SMS als Sohn ausgegeben

Wenige Tage später schickte er einer 56-jährigen Salzburgerin aus Saalfelden am Steinernen Meer eine SMS und gab sich als deren Sohn aus. In der Nachricht bat er um Geld – laut Polizei handelte es sich um eine vierstellige Summe –, die gutgläubige Frau überwies den Betrag auf das angeführte Konto. Dieses war mit jener Karte verknüpft, die der Mann in der Börse gefunden hatte.