Sängerrunde feiert ihr großes 60-Jahr-Jubiläum

„Ein Lied erklingt aus frohem Mund“ – dieses Motto begleitet die Sängerrunde Wabelsdorf seit ihrer Gründung am 15. November 1965 und beschreibt treffend, was den Chor ausmacht: „Freude an der Musik, Zusammenhalt und die Leidenschaft, die Liebe zur Gesangskunst immer wieder neu zu entdecken. In diesem Jubiläumsjahr feiern wir nicht nur sechs Jahrzehnte voller musikalischer Höhepunkte, sondern auch die ungebrochene Begeisterung, mit der das kulturelle Leben der Region bereichert wird“, freut sich Chorleiter Patrick Lebitsch.