Brav – das reicht | Keine Neuwahlen

Keine Neuwahlen. Und wie sieht es für die Parteien in der aktuellen Umfrage aus? Die FPÖ bekäme, so an diesem Sonntag der Nationalrat gewählt würde, so wie schon seit Monaten etwas mehr als 30 Prozent. Ein Wert über jenem bei den Wahlen im September des Vorjahres (28,8 Prozent), aber auch wiederum deutlich unter den Umfrage-Höchstwerten im vergangenen Winter, als die FPÖ teils nicht weit unter der 40-Prozent-Marke landete. Die ÖVP käme laut IFDD derzeit auf 24 Prozent - unter ihrem September-Ergebnis (26,3), aber wesentlich besser als in den Monaten nach der Wahl. Die SPÖ würde jetzt bei 19 Prozent landen (Wahlergebnis 2024: 21,1), auf Platz 4 sieht IFDD-Meinungsforscher Christoph Haselmayer im Moment eher die Grünen als die Neos – aber beide Parteien über der 10-Prozent-Marke, also höher als bei der Wahl. Was können wir aus diesen Ergebnissen ableiten? Auch aus taktischen Gründen spricht derzeit so gut wie nichts für Neuwahlen. Diese Regierung bleibt uns also – vorerst…