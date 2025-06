Das verpfuschte Leben des Mesners Firlinger

Von der sommerlichen Hitze des Tages gehen die Besucher der Premiere hinab in den alten Eiskeller im Gasthof Deutscher in St. Andrä. Hohe Natursteinmauern, Säulen, ein riesiger Luster, auf der Bühne ein Sessel. Das ist also der Wartesaal, das Fegefeuer. Es wird dunkel, Bühnenlicht geht an, Firlinger ist da. Freudig verkündet er: „Heute bin ich gestorben. Ein Engel hat mich geholt. Mich erschlagen. Ich war wie jeden Tag in der Kirche. Ganz in mein Gebet versunken, sitze ich auf meinem Stammplatz, da höre ich etwas über mir, ein leises Krachen und Knirschen, ich blicke nach oben, da bricht ein Sandsteinengel aus der Balustrade und fliegt mir auf den Kopf. Geschätzte zweihundert Kilo aus acht Metern Höhe. Bumms. Ich war sofort tot. Vermutlich Schädelbruch, vermutlich Hirnaustritt. Vermutlich klebt auf den Kirchenbänken mein Hirn und mein Blut. Es geht mir hervorragend. Gleich werde ich bei Gott sein. Halleluja!“