Mit der „Krone“ zum Electric Summer Vibes Festival

„Krone“ verlost Rundum-Paket

Die „Krone“ verlost ein Rundumfestival-Paket. Der Gewinner und vier weitere Personen seiner Wahl sind an diesem Abend VIP-Gäste. Mit dabei im Paket ist nämlich eine Hausabholung vom „Krone“-Taxi. Danach haben die VIPs die Möglichkeit, am Festivalgelände von professionellen Visagistinnen den perfekten Festivallook verpasst zu bekommen (Haare, Make-up und Co.). Die Gewinner bekommen zudem Speis und Trank und können auch hinter die Bühne und den ein oder anderen DJ persönlich kennenlernen. Mit dem „Krone“-Taxi ist auch die Heimreise gesichert.