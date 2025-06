Bursche drohte mit Amoklauf an Mödlinger Schule

Es waren wenige Worte, die massive Folgen nach sich zogen: Anfang April stand an der Innenseite einer WC-Kabine die Ankündigung, ein namentlich genannter Schüler (17) würde am nächsten Tag einen Amoklauf in der Bildungseinrichtung planen. Die Polizei hatte sofort reagiert und das Schulgebäude abgesucht. Gefunden wurde nichts.