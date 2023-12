Pechvogel vor Weihnachten wieder hart getroffen

Viertes Comeback geplant

Die 27-Jährige musste am Montag ein zweites Mal operiert werden. Aber sie will sich auch ein viertes Mal in ihrer Karriere zurückkämpfen! „Am Anfang war ich traurig und grantig auf mich, dass es passiert ist. Nachdem die Operationen aber gut gegangen sind und wir wieder am Organisieren des Reha-Alltags sind, geht’s jetzt besser.“ Die aktuelle Saison ist für Elisabeth vorbei. „Aber in der nächsten will ich wieder Rennen fahren, stecke jetzt die ganze Energie in die Reha.“ Wieder mal....