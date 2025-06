So könnte in Rif ein neues Dorfzentrum entstehen

Stadt ziert sich noch bei Widmungszusage

So einfach will die Stadt die Fläche aber nicht widmen. Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) sagt: „Wir brauchen in Rif soziale Infrastruktur. Nur Wohnungen kommen nicht infrage. Das Verhältnis muss 60 Prozent für Wohnungen sein und 40 Prozent müssen einen Nutzen für die Rifer Bevölkerung haben.“