Unwetter traf die Steiermark mit voller Wucht

In Graz oder Leibnitz knackte das Thermometer am Sonntag noch die 30-Grad-Marke – die sommerliche Wetterphase ging dann aber mit einem ziemlichen Knall zu Ende. Ab dem Nachmittag bildeten sich nahezu in der gesamten Steiermark Gewitter. Um 19.09 Uhr wurde auch die Feuerwehr Neuberg alarmiert. Die Mürz trat über die Ufer und hat Teile des Ortszentrums überschwemmt.