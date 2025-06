Kokain und Heroin: Polizei zerschlägt Drogenring

Die Ermittlungen ergaben, dass zwischen 2022 und Anfang 2025 insgesamt 7,3 Kilogramm Heroin, 2,4 Kilogramm Kokain und 620 Gramm Cannabiskraut nach Österreich geschleust und an bislang 40 ausgeforschte und angezeigte Abnehmer verkauft wurden. Der Umsatz des kriminellen Netzwerks soll sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. „Die vier Hauptverdächtigen befinden sich nach wie vor in Haft“, so die Beamten.