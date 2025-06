Von Motorrad gestürzt: Paar bei Unfall verletzt

In Krankenhaus geflogen

Der Lenker und die Beifahrerin stürzten vom Motorrad und zogen sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Ein nachfolgender Pkw-Lenker, der den Unfall beobachtet hatte, schlug Alarm und leistete Erste Hilfe. „Die beiden Verletzten wurden vom Notarzthubschrauber ,Martin 2‘ in das Krankenhaus nach Zams geflogen“, so die Exekutive.