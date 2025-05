Der vielleicht schönste Wasserfall im Zillertal

Wildromantischer Steig

An der Stelle beginnt der „Wasserfallrundweg“. Er zieht als wildromantischer Steig – vorbei an der Zimmerhäuslmühle und später am „Wilder-Mann-Schrofen“ – über dem Sidanbach nach oben. Er verläuft teilweise durch Felsen wildromantisch im Wald und quert (abschüssige Stelle) zum – versteckten – Keilkeller-Wasserfall. Hier stürzt der Horbergbach in Kaskaden 50 Meter die Felsen hinab. Etwas oberhalb bietet ein Aussichtspunkt einen tollen Blick auf Schwendau.