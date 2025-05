WWF lässt über „schlimme Bausünden“ abstimmen

Versiegelte Flächen in NÖ

Und zwar mit einem aufgelassenen Einkaufszentrum in Leobersdorf, Bezirk Baden. Das einstige „Leoville“ war nur wenige Jahre in Betrieb, diente dann als Flüchtlingsquartier und steht seit Jahren großteils leer. Die Naturschutzorganisation wertet auch die Wiener Neustädter Ostumfahrung, die nach jahrzehntelanger Planung jetzt gebaut wird, als Bausünde. Befürworter sprechen von Verkehrsentlastung für Anrainer in der Stadt, Gegner kritisieren den Verlust von wertvollem Ackerland.