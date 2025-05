200 Liter Diesel flossen in Tiroler Achensee

Beim Rangieren auf einer Baustelle ist am Mittwochnachmittag in Eben am Achensee in Tirol der Treibstofftank eines Lkw beschädigt worden. Infolgedessen traten 200 Liter Diesel aus. Der Treibstoff floss auf die Straße und von dort weiter durch einen Oberflächenkanal in Richtung Achensee. Eine größere Menge davon gelangte in den See.