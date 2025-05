Silberberger bleibt der Südstadt doch erhalten

Und genau das ist der Grund, warum der ab Dienstag 52-Jährige auch in der kommenden Zweitliga-Saison an der Auslinie bei den Südstädtern stehen wird – obwohl sein Mentor und Förderer Peter Stöger zu Rapid wechselte! „Ich bin mit dem Vorsatz zur Admira gekommen, dass ich sie in den nächsten zwei Saisonen in die Bundesliga führe.“ Auftrag (noch) nicht erfüllt. „Nach der abgelaufenen haben wir gesehen, was wir alles für den Angriff auf den Titel benötigen.“ Der aber schon in seinem Premierenjahr möglich gewesen wäre – aber das Frühjahr war schlichtweg schwach.