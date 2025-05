Österreichs Kunstszene trauert um Ernst Hilger

1971 begann in Salzburg mit der Galerie Academia, ein Jahr später kam die Galerie Spectrum in Wien hinzu. In seiner 1976 in der Wiener Dorotheergasse etablierten Galerie haben seit damals mehr als 500 Ausstellungen stattgefunden. Neben seinen Standorten im Ausland gab es ab 2003 das hilger contemporary, seit 2009 die HilgerBROTKunsthalle, die 2013 um HilgerNEXT erweitert wurde. Messeteilnahmen auf der ganzen Welt waren selbstverständlich.