Säge trifft Bein, Daumen fast komplett abgetrennt

Zum ersten Unfall kam es gegen 10.40 Uhr. In einem steilen Waldstück in Strass im Zillertal führte ein Einheimischer (18) Forstarbeiten durch. „Dabei kam es zu einem sogenannten ,Kickback‘ der Kettensäge“, informiert die Exekutive. Die Säge traf den jungen Arbeiter am linken Bein und verletzte ihn schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den 18-Jährigen in das Krankenhaus Hall.