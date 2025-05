Rätselraten um Red Bull Salzburgs Goalie Schlager

„Ich freue mich darauf, was jetzt kommt“, sagte Red Bull Salzburgs Tormann Alexander Schlager nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Rapid. Der 29-Jährige spielte damit einerseits auf die Länderspiele mit dem ÖFB-Nationalteam, andererseits auf die Klub-WM in den USA an. Doch nun scheint es so, als müsste der Führungsspieler um beide Highlights zittern. Zumindest, wenn man den Ausführungen von Teamchef Ralf Rangnick Glauben schenkt.