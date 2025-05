„Sonnentor“-Lofts: Tür zu historischem Juwel

Nostalgischer Hintergrund

Dass er gerade dieses Haus kaufte, war kein Zufall und hat zutiefst berührende nostalgische Gründe: „Auf meinem Schulweg kam ich früher öfters an diesem geheimnisvollen Gebäude vorbei, ohne je einen Blick hineinwerfen zu können“. Gutmanns Interesse daran, was sich hinter der zur Straßenseite neigenden Giebelwand und der Frontansicht schlummerte, wuchs über die Jahre so sehr, dass er es per Blindangebot ersteigerte. Der Rest ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte: Denn das „verwunschene Juwel“ wurde mit viel Liebe zum Detail umgebaut, erhalten, freigelegt und gestaltet.