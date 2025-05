Cup-Sieg! Double für St. Pölten-Frauen perfekt

Melanie Brunnthaler brachte den Favoriten in der 40. Minute in Führung. Die beste Torschützin des SKN setzte sich nach einem Steilpass durch, umkurvte Torfrau Larissa Haidner und schob zu ihrem vierten Cuptreffer ein. Sarah Mattner-Trembleau legte in der 63. Minute nach, die Deutsche verwertete eine Hereingabe von rechts.