500 Kilo schwerer Stahlzylinder verletzte Arbeiter

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 23.30 Uhr war ein 63-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Leoben mit Montagearbeiten in einem Stahlunternehmen in Leoben beschäftigt. Im Zuge der Arbeiten wurde der Mann von einem etwa 500 Kilogramm schweren Stahlzylinder am rechten Unterarm schwer verletzt.