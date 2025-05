Auf der Südautobahn gibt es wieder freie Fahrt

Zu den Feiertagen haben Urlauber und Pendler endlich wieder freie Fahrt: Die Sanierung des Abschnitts Klagenfurt West ist seit Donnerstag fertig, am Mittwoch wird auch Velden freigegeben. Besonders Pendler wurden bei diesen Großbaustellen in den vergangenen zwei Jahren auf die Geduldsprobe gestellt. Immerhin nutzen 30.000 Autos diesen Abschnitt täglich; in den Sommermonaten sind es sogar 40.000.