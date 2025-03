Flip: Lenovo stellt Notebook mit Falt-Display vor

Noch im Entwicklungsstadium

Der Laptop mit umklappbarem Display und die Zusatz-Bildschirme sind noch im Entwicklungsstadium, sie sind Konzeptnachweise („Proof of Concept“). Ob sie jemals in die Geschäfte kommen, ist unklar. „Wir arbeiten hart daran und geben unser Bestes“, sagt die zuständige Innovationsmanagerin Karen Gao bei der Vorstellung der Neuerungen im Rahmen der am Montag startenden Technikmesse Mobile World Congress in Barcelona.