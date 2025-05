Auto stürzt 10 Meter ab, Lenker bleibt unverletzt

Laut Feuerwehr Preding war der Südsteirer auf der L601 von Hengsberg kommend in Richtung Preding unterwegs. Auf der regennassen Straße verlor er in einer Linkskurve kurz vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser geriet ins Schleudern, querte die Fahrbahn und stürzte zehn Meter über eine steile Böschung in die Tiefe.