Waldviertler packen mit Missionarin in Peru an

Papst und Erdäpfel

In einer aktuellen Botschaft frohlockt die gütige Nonne anlässlich der Papstwahl über eine besondere Beziehung zur alten Heimat: In sozialen Medien wurden Fotos mit Kartoffeln und dem Bilde des Heiligen Vaters Leo geteilt. Denn im Spanischen heißen die Kartoffeln – oder Erpfi, wie die Erdknollen auf gut Waldviertlerisch heißen – nämlich „papas“. Und so wird in Peru der Papst genannt!