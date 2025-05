Hietzing tauscht Bezirksvorsteher aus

Die Wien-Wahl ist geschlagen, Nachbeben gibt es immer noch, diesmal in der ÖVP Hietzing. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fand „Krone“-Informationen zufolge ein Machtwechsel statt. Ein Verlust von mehr als 16 Prozentpunkten und sieben Mandaten in der Bezirksvertretung hat jetzt Konsequenzen: Die 35-Jährige wird die neue Bezirksvorsteherin und löst damit Nikolaus Ebert (ÖVP) ab. In der Sitzung am Donnerstag kam es zu einer Kampfabstimmung, die mit 17 zu 13 Stimmen für Sperker ausging.