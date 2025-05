Wo schon ein Quadratmeter so richtig ins Geld geht

Schnäppchen in Grenzregionen

Völlig andere Preis-Dimensionen hält das Waldviertel bei Baugründen parat. So ist in Ludweis-Aigen der Quadratmeter bereits ab wohlfeilen 4 Euro zu haben. Auch Waldhausen, Eggern, Eisgarn oder Haugschlag sind mit 8 bis 9 Euro günstige Alternativen. Die höchsten Preise im Waldviertel gibt es in Krems mit bis zu 700 Euro. Im Weinviertel reicht die Preisspanne für den Quadratmeter von 10 Euro in Grenzregionen wie Seefeld-Kadolz und Weitersfeld bis 900 Euro in Langenzersdorf und Gerasdorf. Das Mostviertel bietet eine Bandbreite von 25 Euro im Pielachtal bis zu 300 Euro in Amstetten. Im Süden des Landes klettern die Quadratmeterpreise von 19 Euro in Schwarzenbach in der Buckligen Welt bis auf 460 Euro im Wiener Neustädter Ungarviertel.