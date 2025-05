Brüllender „Löwe“ | Kirche, die guttut

Kirche, die guttut. Man kann sie glatt übersehen – und versäumt so ein eindrucksvolles Erlebnis: Die Augustinerkirche in Wien, eingebettet in die Hofburg, versteckt sich hinter deren Mauern. Sie protzt so gar nicht nach außen, gibt sich ganz bescheiden. Doch hat man sie erst einmal betreten, überrascht sie die Besucher mit schlichter Schönheit. Noch ergreifender wird das Erlebnis, wenn hier, wie übrigens regelmäßig, so auch heute, musiziert wird. Eine Kirche, die guttut. Hier in dieser Kirche hat der damalige Kurienkardinal Robert Francis Prevost vor kaum mehr als einem halben Jahr die Allerheiligenmesse zelebriert. Und so wie diese in ihrer Zurückhaltung so beeindruckende Kirche, so fasziniert auch der aus Amerika stammende Augustiner Prevost seit Donnerstagabend als Papst Leo XIV. „Seine Art, wie er diskutiert und zuhört, hat mich sehr beeindruckt“, sagte der Kärntner Diözesanjugendseelsorger Jakob Mokoru der „Krone“. Er hatte Prevost im Februar in Rom kennengelernt und schon damals als „idealen Papst“ gesehen. Eine Kirche, die guttut, ein Kirchenführer, der guttut! Augustinerpater Matthias Schlögl erzählte der „Krone“, er habe Prevost in Wien im November als „großen Mutmacher und Zuhörer“ erlebt. Freuen wir uns! Denn an schreienden, rüpelnden Mächtigen, die nicht zuhören und uns den Mut rauben, haben wir genug.