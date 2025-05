Bei Gartenarbeit: Tiroler stürzte Abgrund hinuter

Gegen 11.30 Uhr war der 53-Jährige auf seinem Grundstück in Mützens in der Gemeinde Matrei am Brenner mit Gartenarbeiten beschäftig. Der Mann schnitt in einer steilen Hanglage mit einer Heckenschere die dortigen Sträucher, als er aus bisher unerklärlichen Gründen auf dem unwegsamen Gelände zu Sturz kam und rund zehn Meter den Abgrund hinunterfiel“, heißt es seitens der Polizei. Er landete im Bachbett.