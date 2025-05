Weltpapst | Anti-Trump

Weltpapst. Die Menschen in Rom sind begeistert vom neuen Papst, dem 69-jährigen Robert Prevost, geboren und aufgewachsen in den USA, in der Kirche geprägt von vielen Jahren im lateinamerikanischen Peru. In den letzten Jahren war er im Vatikan quasi Personalchef der Kirche, also zuständig für die Bischöfe auf der ganzen Welt. Dabei, so heißt es rundherum, hat er die kirchlichen Würdenträger kennengelernt wie vermutlich kein zweiter in diesem Konzil. Und er muss sich wohl die Sympathie oder zumindest Achtung der Mehrheit der Kardinäle erworben haben – so sehr, dass sie ihn binnen 24 Stunden nach Konzilsbeginn bereits zu ihrem Papst wählten. Den Kardinälen und Bischöfen war Prevost also längst bekannt, bei ihnen war er auch schon beliebt. Die Weltöffentlichkeit kennt Prevost als Papst Leo XIV. erst seit Donnerstag Abend – aber auch bei ihnen erfreut er sich schon erheblicher Beliebtheit. Die Begeisterung der Menschen aus aller Welt in Rom, von der unser Reporterteam berichtet, steht stellvertretend für die positive Aufnahme innerhalb, aber auch außerhalb der Kirche.