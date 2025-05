Jungwinzer hat neue Ideen: Whiskey aus Heurigenort

Zukunft ist hochprozentig

Doch Julians Zukunftspläne gehen über den Weinbau hinaus – hin zu Hochprozentigem. So testet er bereits den Anbau hochwertigen Getreides in der Weinbauregion, um daraus Whiskey zu produzieren. Seinen ersten Gin, den er in Kombination mit einer Zweigelt Spätlese destilliert hat, kann man am 10. Mai beim Tag der offenen Tür des Tattendorfer Weinbauvereins schon verkosten.